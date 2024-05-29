【LOUIS VUITON×NIGO】長財布

NIGOとのコラボ商品です。現在正規店での取扱いはありません。個人保管となりますので、ご理解いただいた上でご購入の程よろしくお願い致します。1週間程度使用しております。製品仕様幅10.0㎝高さ20.0㎝マチ2.0㎝素材:モノグラム デニム トリヨンレザー トリミング レザー「牛革」ライニング テキスタイル金具:色、ゴールドファスナー:開閉式カード用ポケット数:12名刺用ポケット:2製品コード M81107#ルイヴィトン#LUISVUITTON#VUITTON#長財布#財布#ヴィトン#ビトン#ルイスヴィトン#デニム#nigo#ニゴ



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