447.[美品]CELINE ネクタイ　ストライプ　ワンポイント　ロゴ　マカダム

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商品番号447管理110250●ブランドCELINE●柄ストライプワンポイントロゴマカダム●素材絹100%●サイズ大剣8.5小剣4.1※平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。着画はお断り致します。●色(カラー)ネイビー●状態ランクランク:SA【ランク詳細】S・・・新品もしくは未使用品SA・・・ほとんどダメージがなく、状態の良い商品です。A・・・多少の小傷・汚れ等はありますが使用感の少ない綺麗な商品です。(美品)B・・・一般的な中古品で、多少ダメージが出ておりますが、まだまだご使用いただける商品です。C・・・使い込まれた中古品で目立つ傷や汚れなどのダメージがある商品です。D・・・全体的に状態が悪い商品です。※自身でのランク付けの為、若干誤差がございますのでご理解お願いします。他の商品#あだゾーの在庫ページハイブランドからミドルブランドやローブランドまで扱っています。値下げ交渉も承ってます。特に個人的なルールはございません。即購入、値段交渉どちらもokです！！喫煙者なし、ペットも飼っておりません。コメント等もお待ちしております◎●まとめ買い割引もしております。●まとめ買い割引2点以上のまとめ買いで更に割引致しますので購入前、お気軽にコメントにてお知らせ下さい☆ビジネス／入学式／卒業式／パーティ／結婚式／成人式／ハイブランド/ミドルブランド