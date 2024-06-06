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90s Hanes Tシャツ vintage プリントT アート系 ヘインズ
商品番号 I74126024618
商品名

90s Hanes Tシャツ vintage プリントT アート系 ヘインズ
ブランド名 ヘインズ
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90sHanesBEEFY-TのプリントTシャツです使用感はややありますが汚れ等なく美品です□サイズ:L着丈:66cm身幅:53cm肩幅:52.5cm袖丈:19cm□色:白ホワイト□ブランド:HanesBEEFY-TTHECOMMERCIALDISPATCHミシシッピ州の日刊紙です古着にご理解ある方のみお取引お願いしますプロフィール説明をお読みになった上ご購入頂けると幸いですその他ご質問などございましたらお気軽にコメントくださいませ
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