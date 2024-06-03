stussy Flower print 半袖　Tシャツ　ブラック　両面プリント

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【商品の説明】商品名:Tシャツブランド・メーカー：ステューシーサイズ：Mサイズカラー：ブラック系平置きにて着丈約72cm身幅約53.5cm肩幅約47cm袖丈約23cm【商品の状態】使用状況:目立つダメージなし、まだまだ着ていただけます注意事項:古着のため神経質な方はご遠慮ください【その他】不明点はご質問ください。【全品対象！フォローで200円引き実施中！】大幅値下げはしていません。まとめ買い大歓迎☆気に入ったアイテムがありましたらお気軽にコメントください！（いいね→値下げ待ちより、コメントの方が確実！）↓他にも色々出品しています↓（販売中の物だけにしたり、値段順にしたり便利です♪）#ヴィンテージ古着出品中全て匿名配送・追跡ありのメルカリ便発送！