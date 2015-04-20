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商品詳細
カラー...ブラック財布形...二つ折りカード入れ7枚札入れ２枚整理したところで、眠ってた財布が出てきました。小銭入れは、汚れありが、札入れは綺麗です。横11.5横9センチ開いた状態は23センチでございます。
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