馬革 折り財布 コードバン メンズ 大容量 お洒落 純札入れ　二つ折り財布

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☆☆商品の詳細☆☆サイズ：[本体]縦9.5cm×横11..5cm×厚さ3cm重 さ：120g色：ダクーブラン素 材：【表版】馬革（日本製コードバン）【内装】牛革（ヌメ革)仕 様：札束入れ×2,カード入れ×15プリーポケト×1●付属品:専用BOX通常価格22000円→13800円→12800円(9枚目革少し瑕疵がございます)【コードバン】レザーの中でも最上級クラスの「コードバン」を表面の素材としたエグゼクティブな二つ折り財布使い込めば込むほどに味わいと輝きが増す革のダイヤモンドと稱されるコードバン（馬尻革）は強靭でありながら艶があり、その滑らかな手觸りと美しい光沢感は持つ者を魅了します。仕様は厚みを無くしたコンパクト仕上げで、ジャケットのポケットに入れても型崩れなし、パンツのポケットに入れても嵩張らないスマートさを実現。獨自の設計によりコンパクトなだけではなく.カード収納枚數は15枚と従來の使い心地をキープ。ビジネスやフォーマルシーンにも使える至極の一品です。他にもハンドメイドのノーブランド財布(サイフ)、バック(カバン鞄)、レザー、革小物など出品していますので是非他の出品もご覧ください。よろしくお願いいたします。メンズレディース本革 レザー馬革コードバントーンオイルヌメ革ハンドメイド皮革かばん鞄レザークラフトfesフェスズッケロズッケロフィラートRobitaロビタgentenゲンテンカンミアルベロオールドコーチイルビゾンテダコタリンネルキナリノHERZ土屋鞄クレドランロンハーマンCI-VAチーバBREEブリーヌメ革シンプル