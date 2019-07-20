New Era fear of god ESSENTIALS 2019 ブラック

59fiftyFEAROFGODESSENTIALSのツバ裏グレーのチャイナ製です年数は経っていますがコンディションは良いかと思いますサイズは73/8ですサイズは合わなくなりましたがコレクションとしてケースにしまって大切に保管していました屋外で着用はしていませんキャップライナーを付けて試着程度ですが、年数が経過している商品なので細かい状態など気にする方はご遠慮ください59fiftyはサイズ調整できず、個人差、個体差があるのでサイズが合わないなどの返品はご遠慮ください型崩れ防止のためダンボールに入れて発送します非喫煙環境、ペットも飼っていません※クレジットカードもしくは1時間以内の決済が可能な方のみお取引させて頂きます59fiftyを複数購入で700円を値下げさせていただきますのでコメントからご相談ください単品での値下げはしませんのでコメント削除します



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