【美品】PORTER ALOOF ポーター　アルーフ　二つ折財布

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商品詳細
【美品】PORTERALOOFポーター アルーフ 二つ折財布になります。若干使用感はありますが、素材もレザーを使っておりますのでまだまだ長年使用していただけると思います。内側は使用感もあまりなく美品です。探されている方はぜひどうぞ。箱、取説付き。サイズ実寸横13縦10若干の誤差はご了承ください。カラー···ブラック財布形···二つ折り素材···本革
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http://narcologia.ru/goods/diamond329558.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture335341.html
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