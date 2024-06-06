ポールスミス・ロンドン ネクタイ チェック柄 ベージュ

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PAULSMITHLONDONのネクタイです。大剣先にややスレはあるものの、目立つものではなく状態の良い美品です。ベージュ地にダークレッド、グリーン、イエロー、ブラックのスモールチェック柄がポップな印象で、光沢があって柔らかく肌触りの良い高級感のある生地です。断捨離のため出品します。＜商品説明＞◇出品物：ネクタイ×1◇カラー：ベージュ（チェック柄）◇素材：シルク（絹）100％◇サイズ：大剣幅9×長さ141cm（若干の誤差はご了承ください）◇専門業者クリーニング済み◇送料込み＜留意事項＞※大剣先裏側のヘリにややスレが見受けられます（写真でご確認ください）。※本体のみの出品です。外箱や袋は付属しません。※喫煙なし、ペットなし※発送時には折り畳んで梱包します。＜検索用タグ＞#ticktacktoe’s出品物一覧#ticktacktoe’sネクタイ一覧#ticktacktoe’sネクタイ暖色オレンジレッド系#ticktacktoe’sネクタイレギュラータイメンズレギュラータイワイドタイ8.5cm9cm9.5cmPAULSMITHポール・スミスLONDONポールスミスロンドンCOLLECTIONポールスミスコレクションACCESSORIESポールスミスアクセサリーズPSPAULSMITHジョイックスコーポレーションブランド高級緑赤黄色ライトブラウン薄茶色ブラウン茶色ダークブラウンこげ茶焦げ茶ゴールド金色シルバー銀色グレー灰色ブラック黒ホワイト白ドット柄水玉模様小紋柄格子柄格子模様クラシック仕事ビジネスプライベート結婚式ウェディングブライダル二次会プレゼントギフトパーティフォーマルスマートカジュアルスーツ卒業式入学式入社式新社会人会社員公務員学生制服21104-485-52