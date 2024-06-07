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コムデギャルソン　エンボスフォレスト　Ｌ字型財布
商品番号 F59320519733
商品名

コムデギャルソン　エンボスフォレスト　Ｌ字型財布
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 8,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コムデギャルソンウォレットの実店舗で購入しました。財布をいただいて使い道がなくなりましたので、出品致します。確認のため一度中身を見ただけの、新品未使用となります。(ショッパーはシールを剥がしたので剥がした跡があります)＜コムデギャルソンポケット＞より、財布のご紹介です。柔らかな風合いの牛革を使用。特徴的な柄をエンボスで施し、ニュアンスのある表情に仕上げました。開口部はゴールドカラーのL字ファスナー仕様。内側にはロゴ入りのポケットをセットしました。複数のカードや、お札を折り畳んで収納することも可能。ポケットに入れて持ち運びしやすいスリムなフォルムが、デイリーに活躍します。
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