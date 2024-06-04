Dartin Bonaparto スワロジップ　スティングレー　長財布

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柄・デザイン···ドットカラー···ブラック財布形···長財布■説明■ダルタンボナパルトのガルーシャの長財布です！ガルーシャとはエイ革のことで、英語表記ですとSTINGRAY（スティングレイ）と言います。こちらの商品は私が調べる限り他サイト含め流通しておらず、大変希少なお品です！金属のファスナーと違いスワロジップという特製上ファスナーが硬いです^^そちらも踏まえた上でご購入くださいませ（＾∇＾）外側は保管に伴うスレなどありますが、中は使用感ございません^^■サイズ■（単位cm）約高さ10幅19マチ2.5お札入れ×2小銭入れ×1カード入れ×12フリーポケット×2■状態■AN:新品(未開封)S:未使用に近いA:目立った傷や汚れなしB:やや傷や汚れありC:傷や汚れありD:状態が悪い【注意点】全体的に撮影しておりますが、気になる部分などございましたらお気軽にコメント下さい♪親切丁寧で気持ちのいい対応を心がけております✨ご購入後は迅速に対応、発送致します(*´ω`*)※ご使用のモニターなどにより写真と実際の色目が若干異なる場合がございますのでご了承下さい。※状態は主観になります。used品、新品等の場合でも保管品のため完璧を求める方はご遠慮下さいませm(__)m※必ずお写真確認下さい。他の商品もぜひご覧くださいませ♪→#ろんのみせ他のサイフは→#ろんの財布他の皮革は→#ろんのエキゾチックレザー