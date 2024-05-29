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ルイヴィトン　タイガ　コインケース小銭入れ　ポルトモネ ボワット
商品番号 Y57125621260
商品名

ルイヴィトン　タイガ　コインケース小銭入れ　ポルトモネ ボワット
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···その他ブランド名LOUISVUITTON　ルイヴィトン商品名/スタイルポルトモネボワット　コインケース製造番号/シリアルCT0096生産国フランスライン/特徴タイガ素材タイガ色グリズリ(ブラック)サイズ（cm）横：約8.5cm縦：約7.5cm幅：約1.5cmその他　ポケット小銭入れ×1付属品ありません。個人で使用していたものになりますので、傷やスレがございますが、まだまだお使いになれます。傷スレは写真にてご確認ください。コンパクトなルイヴィトンの小銭入れをお探しの方、お安くお譲りします。箱などはございませんのでご了承下さい。金額はなるべくご希望に添えるよう頑張ります。
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