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1481 チャップスラルフローレン ネクタイ ロイヤルクレスト レップタイ キジ
商品番号 J64386585750
商品名

1481 チャップスラルフローレン ネクタイ ロイヤルクレスト レップタイ キジ
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！⬇️こちらから出品商品を絞り込み検索出来ます！#よっちゃんのネクタイショップ★ブランドCHAPSRALPHLAURENチャップスラルフローレン★色紺ネイビーブルー赤レッド白ホワイト★剣先サイズ(cm)8.5★素材シルク100%★原産国日本★コンディション目立つ傷や汚れ等は特にありません。★配送について発送時は折りたたませていただきますので、折りジワがつく可能性があります。ご容赦ください(気になるようでしたら、アイロンをかけていただくと直ると思います)。★割引についておまとめ割引とフォロー割引、リピーター割引があります。詳しくはプロフィールをご覧ください★他にもネクタイをたくさん出品しています。ご覧いただければ嬉しいです(^^)
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