NIKE スウォッシュマンＴシャツ【ヴィンテージ品】

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1996年9月12日・13日にマイケル・ジョーダン初来日のイベントとして横浜アリーナで開催された『NIKEHOOPHEROES』の会場で限定販売された入手困難なNIKEの激レアTシャツです。サイズ【２Ｌ】【着丈】約70cm【身幅】約56cm【肩幅】約55cm【袖丈】約19cm（素人採寸になりますが、ご参考までに）画像４、５枚目にあるように、首元にシミのような汚れを確認できます。現在はペット無し禁煙の室内で、保管してあります。防虫剤なども使いながら長期保管してきましたが、27年近く前の商品となります。古着へのご理解のある方に限り、落札を宜しくお願いします。#NIKE#スウォッシュマン#ヴィンテージTシャツ