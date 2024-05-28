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BOARD BREAKER 刺繍TRUCKER BLACK CAP
商品番号 V91805793555
商品名

BOARD BREAKER 刺繍TRUCKER BLACK CAP
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド:BOARDBREAKERカラー:ブラックサイズ:フリー………………………………………………………………………………こちらLEXやJindoggなどが着用しているブランドのメッシュキャップになります。現在、完売しており、再販の可能性も低いためレアだと思います。購入してから2回しか着用しておらず、また系統が変わったため出品します。あくまで中古なので、ご理解のある方ご購入お願いします。#メッシュキャップ#boardbreaker#meshcap#キャップ#cap#古着#ストリートファッション
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