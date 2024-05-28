S/S Supureme 23FW Downtown Tee Tシャツ XL

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商品説明ご覧いただきありがとうございます。送料すべて無料となっております。多数出品している為、在庫がないことなどを避ける為、念のためご購入前にコメントお願い致します。商品に関するご質問は全て【購入前】にお願い致します。【商品】Supureme23FWDowntownTeeシュプリームダウンタウンTシャツ【サイズ】XL【肩幅】52ｃｍ【身幅】62ｃｍ【着丈】76ｃｍ【袖丈】25ｃｍ素人、平置き採寸のため多少の誤差はお許しください。オンラインストアで購入致しました。【カラー】ベージュ【素材】※画像参照【状態】USED多少の使用感がある状態です。目立つダメージやシミなどはありません。少々シワあり。ご購入後のトラブルを避ける為にご不明な点はご購入前にご確認下さい。商品に問題、不備や状態不良の掲載漏れ等があった場合は購入後の返品をお受けいたします。※他にも出品していますので、ご覧ください。#ブランド次郎のメンズ出品はこちら●注意事項●どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。ご使用になられているモニターや端末により、実際の色と多少異なる場合がございます。☆発送詳細☆発送は即日～2日以内にいたします。らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便にて発送いたします。#106005