S/M 9FIFTY DOWNTOWN New Era イニシャルロゴ ブラック

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S/M9FIFTYDOWNTOWNNewEraイニシャルロゴブラックグレーアンダーバイザーニューエラダウンタウンDTサイズ：S/Mカラー：ブラック黒BLACKBK1点新品未使用らくらくメルカリ便またはクロネコヤマト宅急便、佐川急便で発送を予定しております。こちらで選択させて頂きます。生産時からの個体差、汚れ、擦れやシワ、梱包の傷等を気にされる方、完璧を求める方や極端に神経質な方はご遠慮下さい。お取引につきまして※購入後のご質問には対応出来ない場合がございます。予め質問頂きご納得の上での購入手続きをお願い致します。SN462