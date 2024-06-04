レア 未使用 イタリア製 Felisi フェリージ 牛革 本革 ベルト ブラス ...

レア未使用イタリア製Felisiフェリージ牛革ベルトブラスメタル上質な厚みのあるレザーを使い、全面にしっかり装飾が施された、とてもオシャレでロックなベルトだと思います。サンプル品につき、とてもレアだと思います。サイズ調整は出来ないタイプですので、この長さに合う方、是非ご検討ください。素材牛革本革、solidbrassITALY刻印あり（バックル真鍮）カラーダークブラウン濃茶系、シルバーカラー銀色サイズ全長約101cm（バックル含む）幅約3cm※バックル先端より約84cm〜92cmに5ホール価格20,900円MADEINITALY#CACAO95ベルト未使用の美品だと思いますが、天然皮革の自宅保管品のため、完全完璧なお品をお探しの方はご遠慮ください。また、写真は完全には色味を再現できませんのでご了承ください。ご理解の上よろしければ多少お値下げさせていただきます。ご希望額のご提示をお願いいたします。



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