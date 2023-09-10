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新品 レア 完売 パリサンジェルマン PSG H86 DRY キャップ 帽子 紺
商品番号 L26880876936
商品名

新品 レア 完売 パリサンジェルマン PSG H86 DRY キャップ 帽子 紺
ブランド名 パリサンジェルマン
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

珍しいグッズが欲しい方必見!見つけた方はラッキー！(゜ロ゜)大人気完売品！レア！タグ付き新品！早い者勝ち！プレゼントにもぜひ◎フランス・リーグアンの名門\"パリ・サンジェルマン素材にナイキ社が誇る\"DRI-FIT\"を採用。正面にブランドロゴ、左サイドにスウォッシュを貼り付け、H86のファッションセンスはそのままに速乾性・快適性を追求したキャップ。フランスチームならではのエスプリの効いたデザインと、NIKEのテクノロジーが融合した抜群の着心地が自慢。●NikeParisSaint-GermainH86DryCap-AdultUnisex●カラー:ネイビー●素材：ポリエステル100%●サイズ：フリー(アジャスター付き／調整可能)●新品未使用・タグ付き#パリサンジェルマン#帽子　#キャップ　#ナイキ　#完売品　#レア41カラー...ブルー
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