クレイジーケンバンド スタジャン 横山剣

T\u0026Dスカスタジャン好きなんだけれど、着たいけれど、ダサいスカジャンはどうも、、、と、お嘆きの貴兄にお洒落なスカ・スタジャンを作りました！今季トレンドNo1のスタジャンに虎と龍を背負わせたクレイジーケンズ・スカ・スタ・スタイル！カジュアルにもヘビーにもスポーティーにも着こなせる万能で理想的な完全無欠のアウターアイテム！ボディーは程よい厚みの生地と今年らしい少しゆったりめのシルエットで着心地バツグン。カラーによって変えているリブの配色もポイント！メンズサイズではありますが男女問わず着用でき、女性にもおすすめです。シワになりにくく吸水性の低いポリエステル素材で、アウターとして春、秋冬とロングシーズンで活躍！本格的なクオリティながらにも程よくトレンド感を落とし込んだ、活躍間違い無しのアイテムです。■カラーカーキ■サイズL:身丈71cm 身幅63cm肩幅56cm袖丈65cm■材質ポリエステル100%※値下げはこちらのタイミングで行いますので、値下げ交渉はご遠慮ください。



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