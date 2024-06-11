  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
商品番号 C73998495727
商品名

VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,480 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

アメリカで買い付けたシルバー925DNAナローチェーンナローブレスレットになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、状態は良好です。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約20.5㎝（多少調整可能です）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）シルバーパールが螺旋状に連なった、かなり仕事が細かいDNAブレスレットです。この機会にいかがでしょうか⁇
http://narcologia.ru/goods/composite359554.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant866582.html
http://narcologia.ru/goods/competitive197881.html
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット | フリマアプリ ラクマ
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
JChere mercari代購：VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェー
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
JChere mercari Proxy Service: VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ...
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
ヴィンテージ】イタリア製 アンカーチェーンブレスレット トグル SV925-
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
特価商品 VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーン ...
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
vintage ヴィンテージ チェーンブレスレット トグル メキシカンジュエリー-
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
LAD MUSICIAN スタッズブレスレット シルバー-
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
シルバー925アンカーチェーンマリーナチェーンブレスレット ...
VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット
シルバー925アンカーチェーンマリーナチェーンブレスレット ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru