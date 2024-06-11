VINTAGEヴィンテージ シルバー925DNAナローチェーンブレスレット

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商品詳細
アメリカで買い付けたシルバー925DNAナローチェーンナローブレスレットになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、状態は良好です。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約20.5㎝（多少調整可能です）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）シルバーパールが螺旋状に連なった、かなり仕事が細かいDNAブレスレットです。この機会にいかがでしょうか⁇
http://narcologia.ru/goods/composite359554.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant866582.html
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