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H BAR C ウエスタン　ランチ　ジャケット　ブルゾン　L? エイチバーシー
商品番号 B80106394931
商品名

H BAR C ウエスタン　ランチ　ジャケット　ブルゾン　L? エイチバーシー
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 33,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　HBARC　50年代状態　古着　右脇の下薄いシミありサイズ表記なし　多分　L位着丈　約60cm肩幅　約44c5m袖丈　約59cm身幅　約58cm(脇の下)　　　約52cm(ギャザー部分のボタンをした状態)カラー...ホワイトジップ・ボタン...ボタン留め
http://narcologia.ru/goods/smear987104.html
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