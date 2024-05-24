H BAR C ウエスタン　ランチ　ジャケット　ブルゾン　L? エイチバーシー

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商品詳細
ブランド HBARC 50年代状態 古着 右脇の下薄いシミありサイズ表記なし 多分 L位着丈 約60cm肩幅 約44c5m袖丈 約59cm身幅 約58cm(脇の下) 約52cm(ギャザー部分のボタンをした状態)カラー...ホワイトジップ・ボタン...ボタン留め
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