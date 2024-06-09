スティングレイ 長財布 エイ ガルーシャ 本革 ラウンドファスナー 赤 レッド

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新品のスティングレイ(スティングレー、エイ革、ガルーシャ)の二つ折り財布です。外側：スティングレイノンポリッシュ加工内側：牛革※お札入れの内側の見えない部分のみポリエステル素材(使いやすさ向上のため)カード入れ：９枚お札入れ：２箇所小銭入れ：１箇所ファスナー：YKK製カラー:レッド真ん中のラインのスターマーク部分は白色です。それ以外の白く見えてる箇所は照明の影響でそうなっています。男女兼用■スティングレイとは？スティングレイとは、エイの皮革でガルーシャとも呼ばれる高級皮革です。牛革30年、スティングレイ100年と言われるほど、劣化しにくい耐久性と、表面の煌びやかで宝石のような美しさが魅力です。海の宝石とも呼ばれています。また、こちらの財布は、エイ1匹から一箇所からしか取れないスターマーク部分を使用している希少な革を使用しています。こちらの商品は通常、より高いお値段で店頭で販売されているものです。在庫処分のため販売させていただいております。■注文方法こちらは写真の現物をお送りいたします。ご連絡なくご購入いただいて構いません。これ以上のお値下げはできませんので、交渉はお控えください。■配送方法ネコポスでの配送となります。通常１～２日以内にお送りしております。カラー···レッド財布形···長財布素材···本革2