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VANS バンズ　クリーパーズ　27cm
商品番号 W79443456297
商品名

VANS バンズ　クリーパーズ　27cm
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆商品名VansバンズクリーパーズSK8スケーターパンクロックロカビリー☆カラーネイビー☆サイズUS9日本サイズ27cmアウトソール約28cm☆状態汚れ少なめ、アウトソールの減り少なめです。状態は良いかと思います。☆素材スウェードレザー☆発送方法らくらくメルカリ便[出品者負担]箱はありませんがエアクッションに巻いて発送します。※あくまでも中古です。中古に理解のない方の購入はお控えください。説明欄もきちんと読んでください。大幅な値下げはしません。
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