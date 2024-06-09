VANS バンズ　クリーパーズ　27cm

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商品詳細
☆商品名VansバンズクリーパーズSK8スケーターパンクロックロカビリー☆カラーネイビー☆サイズUS9日本サイズ27cmアウトソール約28cm☆状態汚れ少なめ、アウトソールの減り少なめです。状態は良いかと思います。☆素材スウェードレザー☆発送方法らくらくメルカリ便[出品者負担]箱はありませんがエアクッションに巻いて発送します。※あくまでも中古です。中古に理解のない方の購入はお控えください。説明欄もきちんと読んでください。大幅な値下げはしません。
http://narcologia.ru/goods/providence392594.html
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