L.L.Bean UPF50+トロピックウエア・ベースボールフィッシング・ハット ...

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トロピックウエア・ベースボール・フィッシング・ハット

暑い日の必需品。UPF50+を発揮するベースボール・キャップ・スタイルのハットです。涼しく、通気性があり、軽量で、紫外線を約97.5%以上、白い綿のTシャツよりも約10倍多く遮断することで肌を保護します。カラーMineralBlueフリーサイズ周囲：約58cm（調節可）本体：ポリエステル71%/ナイロン29%製スウェットバンド：ポリエステル100%製部分洗い。軽量なポリエステル/ナイロン平織り素材が通気性を発揮する伸縮性のある快適な素材です。クールマックス®混紡のスウェットバンドが汗などの湿気を逃すので、暑い季節も快適後ろにベルクロ™フィットの調節が可能なストラップ付き。新品未使用、素人採寸、自宅保管です。折りたたみ、軽く圧縮しての簡易包装での発送とご理解頂けましたらプロフを一読頂きご検討下さい。#あみちゅんLLBean#あみちゅんカタディンロゴ#アウトドア#あみちゅんアウトドア#あみちゅんハット#UPF50＋#あみちゅんUPF#ゴーアウト#海カラー···ブルー形···ベースボール