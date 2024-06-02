新品　パタゴニアPatagonia P6　ロゴトラッカーハット　帽子　キャップ

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PatagoniaP-6LOGOTRUCKERHATパタゴニアのボックスロゴ刺繍トラッカーハットです。製品番号38289の2020年モデルになります。正規店で購入し試着のみで未使用のまま自宅保管していました！⚪︎後頭部はスナップバックでサイズ調節可能⚪︎人気のボックスロゴ刺繍入りのシンプルなデザインで、使い勝手の良いメッシュキャップです☺︎┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈《商品詳細》製品番号▷38289使用回数▷新品未使用カラー▷ホワイト×レッド×ブルーサイズ▷Free┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈※即決可#パタゴニア#キャップ#メンズ#レディース#アウトドア#スポーツ#P6#アディダス#NIKE#モンベル#コロンビア