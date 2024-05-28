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テンダーロイン ダラー リング SILVER/STONE チックサイズ
商品番号 F31873683522
商品名

テンダーロイン ダラー リング SILVER/STONE チックサイズ
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 44,142 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロインのダラーリングです。正規品サイズ10号SILVER/STONE昔の商品になります。多少の傷はありますが、光沢もあり美品です。画像参照ください。
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