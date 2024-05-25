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激レア　新品　未使用　貴重　ルイヴィトン　カードケース
商品番号 O25966426933
商品名

激レア　新品　未使用　貴重　ルイヴィトン　カードケース
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 34,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアの直営店にて購入しました。新品のまま未使用ですので、キズ等はないと思います。購入時の前そのまま発送致します。表面レザーで他シルバーでかなり重量感あり、机に置いてもカッコいいと思います。
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http://narcologia.ru/goods/assessor168603.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral39032.html

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