美品✨SKECHERS［スケッチャーズ］スニーカー　メンズ　26㎝

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初めまして♪ご覧いただきありがとうございます！☆未使用に近い★送料無料☆即購入可★フォロー割あります！ご購入前にコメント欄にてお知らせください♪（ご購入後の価格変更はできません）☆プロフィールをご覧くださいこちらにも商品多数ございます♪#miiのアパレルアウトレットぜひご覧ください(ˆoˆ)気に入っていただける商品がありますように…✨こちらにも多数、靴を出品しておりますのでご覧ください♪#miiのシューズショップ♪お気に入りの１足がありますように♡◎商品説明SKECHERS［スケッチャーズ］メンズ スニーカー ◎サイズ26.0㎝◎カラーグレー×ブラック⚠️一度試し履きをしているため靴底が薄ら汚れています。商品自体はとても綺麗です✨＊発送前に最終検品を行なっておりますが、 素人検品で自宅保管ですので小さな傷や汚れの見落としが あることがあります。ご了承くださいませ。＊万が一、説明に記載のない大きなダメージや 大きな汚れなどがあった場合は受け取り評価前 に取引メッセージにてご連絡頂けますと幸いで す。＊素人採寸です。多少の誤差はお許しください。148.3120$3500.750.100