stussy WBASE CAP

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商品詳細
stussyxWBASEステューシー黒ぽいシルバーな感じ。2015年に出たキャップだったはず。STUSSY共同製作のコラボレーション。6パネル型のナイロンキャップは夜間の安全走行に配慮した視認性の高いリフレクター仕様という優れモノです。こちら数回使用。素材的にも、5枚目の写真のように若干色がハゲてる部分あり。状態的に悪くないですが、こちら気になる方はご購入をお控えくださいませ。カラー···ブラック#stussy#wbase
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×W-BASE/Reflection 6 Panel Cap/キャップ/M/コットン×ナイロン/ブラック
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STUSSY（ステューシー）の「W-BASE Reflection 6 Panel Cap（キャップ ...
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