ドルチェ\u0026ガッバーナ　印台　指輪　19号

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DOLCE\u0026GABBANA印台 リング素材はシルバー925にゴールドメッキメッキは少し薄くなっていますが、はげている箇所はなさそうです。刻印は見えにくいですが、925とあります。サイズは約19〜20号トップ部分に打ち傷が数ヶ所あります。写真7〜9枚目をご参考にしてください。付属品無し。指輪のみの発送です。なかなか珍しい指輪のため気に入って使用しており、傷や使用感のある商品です。まだまだ使っていただけますが、あくまで中古品です。中古品、上記の説明にご理解いただけた方のみご購入お願いします。