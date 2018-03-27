Paul Smith ポールスミス　長財布　二つ折り　ステッチ　マルチカラー

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商品詳細
即購入ＯＫ！！防水包装して発送します形崩れなく、小銭入れもキレイな状態です3色のブライトカラーステッチがアクセントの「ストライプステッチ」の長財布。ボディにはナチュラルな風合いが魅力のスムースレザーを使用。革の仕上げにヒートドラムに入れて温風で乾かすことにより表面を縮めて革本来の自然なシボ感を出し、シープスキンのような質感が特徴的でふっくらと軽量なタッチ感が魅力ですステッチカラーは、メンズのアイコニックなストライプである”ブライトストライプ”のキーカラーからピックアップ。インサイドのカラーコントラストとも連動しており、シンプルなデザインの中にポール・スミスらしいツイストを表現しています。定価:24200円カラー:ネイビー素材:本革サイズ縦 9.5㎝横 19㎝マチ 2cm札入れ×1カード入れ×12フリーポケット×3小銭入れ×1
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