NIKE　COURT VISION LO　ホワイト　26.5

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。NIKE COURTVISIONメインカラー...ホワイトスニーカー型...ローカット(Low)26.5㎝購入しましたが、サイズが合わず未使用にて保管しておりました。タグ等は外してしまいました。購入時の箱に入れて発送いたします。
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