サプライヤーベースボールキャップ(レザー)

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値下げしました！！！ほぼ未使用品です。サプライヤー公式オンラインショップで購入したけど届いて実際に被ると自分にはあまり似合ってなくて鏡の前で一瞬被って以来1度も使ってません。購入してから半年も経ってないので状態はいいと思います。元値8000円くらいでした！カラー···ホワイト素材···フェイクレザー