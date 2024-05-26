JieDa × ellesse ジャケット 増田貴久着用衣装

ご覧いただきありがとうございます去年フリマアプリで購入したものですが試着でしか着てませんその後クローゼットにて保管使用機会が無いのでお譲りいたします定価4万7300円特徴：微細な光沢のあるナイロン素材を使用したスタンドカラーミリタリージャケット。前立てと一体化した胸ポケットが特徴的なポイントになっており、JieDa×ellesseのロゴパッチを配しています。着丈70㎝身幅63㎝ゆき87㎝JIEDAジエダELLESEエレッセジャケット増田貴久NEWSまっすーアウターMILJKTブルゾンM65バトルレイクジャケット青空レストラン#増田貴久#JieDa#ブルゾン#NEWS#ジャニーズカラー...ブラウン柄・デザイン...無地素材...ナイロンジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし季節感...春、秋



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