長財布 ポールスミス イエロー 黄色

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商品詳細
長財布ポールスミスメンズレディースイエロー黄色中古表面が型押しされていて、マスタードのような深みのあるイエローで、開くとマルチカラーがアクセントになっています。金運アップするかも！2ヶ月程使っていました。私に長財布は合わないみたいです。写真6枚目の割れがありますので、神経質な方はご遠慮ください。《商品詳細》ブランド:Paulsmith機能：ラウンドファスナー開閉仕様:札入れ×２、小銭入れ×１、カード入れ×１４、フリースペース×４サイズ：H9×W19.5×D2.5（ｃｍ）素材：牛革カラー：イエロー状態:中古正規品
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ポールスミス PAUL SMITH 長財布 （イエロー）
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