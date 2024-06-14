【新品】k18 甲丸リング 23号 2mm幅 ［17］

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御覧頂きありがとうございます。購入前の注意点※値段設定ギリギリの為、値下げ不可※在庫の確認を致しますので、購入前にコメントお願い致します。※店頭販売しておりますので、多少細かいキズ等ある場合もございます。 ご理解頂ける方は宜しくお願い致しますm(__)m■商品名：新品 K18甲丸リング■サイズ：23号■重さ：1.5g■幅：約2.0mm前後■材質：K18■刻印：写真４枚目■安心の日本製■発送方法：らくらくメルカリ便（箱付き）※陸路での輸送になる可能性がございます。到着までに1週間〜10日程かかることもございますので、ご了承ください。お急ぎの方は＋￥500でレターパックプラス520へ変更可能です。その場合、ポストに入らない為、平日のみの発送となります（^人^）ご希望の方は購入前にコメント頂けましたら、変更致します(^^)宜しくお願い致しますm(__)m管理番号［17］