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テンダーロイン　ジャケットM
商品番号 B43918186902
商品名

テンダーロイン　ジャケットM
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 18,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ:M肩幅:64身幅:65袖丈:55着丈:71※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください以前こちらで新品購入させていただき当方は２回着用しましたが、似合わなかったため出品いたします。
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