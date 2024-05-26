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ランバン LANVIN 長財布 JLMW0GT1 ブラック
商品番号 B88045423426
商品名

ランバン LANVIN 長財布 JLMW0GT1 ブラック
ブランド名 ランバン
特別価格 税込 2,176 円
在庫状況 あり

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商品詳細

表の素材には繊細な柄のエンボスレザー、内側には表とは異なる色のスムースレザーを合わせたバイカラーのシリーズです。飽きのこないスッキリとしたデザインで、素材の高級感を存分に味わっていただけるお財布です。型押しのロゴマークもさりげないポイントを楽しんでいただけます。カラー：ブラック素材：牛革生産国：ベトナム　　　　　　幅高さマチ重量19cm9cm2cm約130g【その他仕様】　（内側）札入2、カード段12、フリーポケット2コイン収納：1層箱はスレありますが本体未使用商品となってます
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