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オロビアンコ　スマートキーケース　コインケース
商品番号 L75031731539
商品名

オロビアンコ　スマートキーケース　コインケース
ブランド名 オロビアンコ
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。オロビアンコのケースです。スマートキーやコインケースなどに使用できると思います。私は車のスマートキーを入れていました。約1ヵ月ほど使用しました。基本的には、バックに入れて持ち運びしておりました。多少小傷などはありますが、個人的には綺麗かと思います。写真をご覧頂き、納得した上でご購入お願い致します。不明点や質問等はお気軽にコメントください。他でも出品していますので、ご購入前に在庫確認して頂けますと幸いです。ご検討よろしくお願い致します。カラー···ブラック#皮革、#キーケース、#トヨタ、#日産
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