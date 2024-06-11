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スーツセレクト セットアップ　3ピーススーツ　ネイビー　紺　チェック　シングル
商品番号 K68468973366
商品名

スーツセレクト セットアップ　3ピーススーツ　ネイビー　紺　チェック　シングル
ブランド名 スーツセレクト
特別価格 税込 6,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#CHARSの商品#CHARSのメンズアパレルSUITSELECT◆サイズ表記A4平置き採寸(約cm)ジャケット着丈70肩幅41身幅49袖丈59ベスト着丈60身幅46パンツ総丈86ウエスト39股上23股下65ワタリ29◆素材・品番画像添付◆状態リユース品です。目立った汚れ等は見当たらず、綺麗な状態です。
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