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【 ガボール 】スネークヘッドペンダント（P-381）
商品番号 U56099522154
商品名

【 ガボール 】スネークヘッドペンダント（P-381）
ブランド名 ガボール
特別価格 税込 17,179 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】約4.0センチ×1.3センチ【付属品】ガボラトリー革袋ギャランティカードホール品。スネークヘッドペンダントは大きさが2種ありますが大きい方です。未使用となります。ガボールガボラトリーGaborTRAVISWALKERトラヴィスワーカービルウォールレザーBWL925ペンダントスネーク
http://narcologia.ru/goods/sepulchral494432.html
http://narcologia.ru/goods/browse411491.html
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