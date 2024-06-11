【 ガボール 】スネークヘッドペンダント（P-381）

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商品詳細
【サイズ】約4.0センチ×1.3センチ【付属品】ガボラトリー革袋ギャランティカードホール品。スネークヘッドペンダントは大きさが2種ありますが大きい方です。未使用となります。ガボールガボラトリーGaborTRAVISWALKERトラヴィスワーカービルウォールレザーBWL925ペンダントスネーク
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