NIKE AIR FORCE 1 REACT \

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商品詳細
AF1ナイキエアフォース1リアクト\"ウルフグレー\"新品購入し、1年ほど使用しました！まだまだご愛用いただけるスニーカーになります！箱はありません！ニューモデルのとなるAIRFORCE1(エアフォース1)は見た目のルックは今までとは変わらないが、ミッドソールにREACT(リアクト)を採用。柔らかいクッショニングが快適な履き心地を実現。シュータンとサイドの素材をメッシュ素材に変更することで通気性をアップ。NIKE(ナイキ)名作シューズAIRFORCE1(エアフォース1)にREACT(リアクト)をプラスすることでより快適な履き心地をアップデートさせた革新的なモデルの登場AJエアージョーダンsupremeスニーカートラヴィスAirmaxNIKEDUNKシュプリームマイケルジョーダンMichaeljordanTRAVISSCOTTキックスシックスBullsバスケNBAブレッドbreadAF1エアーフォースシカゴChicagoパーカーフーディキャップサカイsacaidunkダンクローハイノースフェイスTHENORTHFACEヌプシバルトロNIKEナイキ
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