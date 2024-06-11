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【別注モデル/タグ付】カタリスト　ロゴプリント入　ボアフリースジャケット　1
商品番号 E48274430598
商品名

【別注モデル/タグ付】カタリスト　ロゴプリント入　ボアフリースジャケット　1
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォロー割始めました♪フォローして頂いた方限定〜9999円→300円引き10000円〜19999円→500円引き20000円〜→1000円引きコメント欄より「購入希望」とお知らせお願いします#古着のわかばやしーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●ブランドCVTVLIST/カタリストCTLS●商品名フリースジャケット　ボアブルゾン●商品説明・特徴・ヌビアン別注モデル・ビッグシルエット●サイズ表記1●平置採寸　(cm)着丈　約82身幅　約71肩幅　約62袖丈　約71●素材ポリエステル　76%アクリル　24%●状態古着目立った傷汚れなく状態良好な美品です●カラーブラック★即購入OK★送料込★値下げコメント歓迎★他にもシュプリームやステューシーなどのストリートブランドからヒステリックグラマーやナイキ・アディダスなど出品しております！90sやレアな商品もありますのでよろしければご覧下さい↓↓#古着のわかばやし310040
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