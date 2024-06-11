桃太郎ジーンズ　レイルローダーワークキャップ

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※無し、即購入OKです。未使用、自宅保管品です。タグの所などもきれいなままですので、写真でご確認下さい。ツバは芯のない柔らかいタイプになります。フリーサイズ。後頭部アジャスターベルトでサイズ調整できます。※折り畳んでの発送となりますので、ご了承ください。桃太郎ジーンズキャップ SJO11素材...コットン カラー...インディゴブルー形...ワーク