Navajo/ナバホ　リング　ターコイズ　ワイヤー　スタンプ　スターリング

ナバホ族のアーティストによるセンターにスクエアターコイズをセッティングしたリング。この作品はスタンプワークとワイヤーワークが施されており、細みですが、しっかりと主張するリングとなっています。ホールマークはございません。インディアンジュエリーは全ての作品に刻印が打たれているというわけではありません。デザインの都合上、または打ち忘れなどで刻印がない作品も数多く存在します。サイズ17号アメリカ製【インディアンジュエリー】アメリカ先住民が製作したジュエリーのことを言います。インディアンジュエリーと言えば、シルバー・ターコイズを使った装飾品、また14k(ゴールド)・オニキス・ラピスラズリ・シェルマラカイト・オパール等を使用した装飾品が有名ですが、これらの装飾品を作っているのが『ナバホ族』『ホピ族』『ズニ族』『サントドミンゴ族』と呼ばれる民族。1800年代半ば、スペイン人はインディアンに金属製の道具を与え、メキシコ人の銀職人は『ナバホ族』に銀細工の技法を伝授しました。その後、『ズニ族』『ホピ族』、そしてその他の種族へと伝えれたとされております。



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