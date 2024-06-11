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Deal design ディールデザイン　ゲートパイプリング　リング
商品番号 R62156322550
商品名

Deal design ディールデザイン　ゲートパイプリング　リング
ブランド名 ディールデザイン
特別価格 税込 7,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディールデザインのリングです。12号　　定価19800円購入してから2度しか付けず保管しておりました。綺麗な品ですが、新品をお求めの方はご遠慮ください。一度磨いてからお渡しします。売り切りたいので値下げ交渉可です。※発送平日は16時までのご購入で当日。土日祝は翌日ですが、お急ぎの方は対応できる場合があるのでコメントください。箱つきます！
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