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☆THE BLACK EYE PATCH ラインストーンＴシャツ
商品番号 B77426027719
商品名

☆THE BLACK EYE PATCH ラインストーンＴシャツ
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 3,081 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品番号G42-33#フォロワー様全品1割引き　にて提供中です♪こちらは即購入できるお品物となっております。■商品説明とコンディションをしっかりご確認の上、購入をお願い致します。～商品説明～THEBLACKEYEPATCHのラインストーンＴシャツです。カラー...ブラック袖丈...半袖サイズ　L素材表地画像タグご参考下さい(ない場合はタグ無しになります)～コンディション～多少使用感はあります。数ヶ所ラインストーン取れはあるが特に目立ちはありません。着丈　71cm身幅　55cm肩幅　50cm袖丈　24cm※採寸は誤差がある可能性があります。※サイズ感は人それぞれの為、実寸を参考にお手持ちの服と比較してご判断をお願い致します。見落とし等もありますので中古品という点をご理解ある方のみお願い致します。神経質な方は購入をお控え下さい。※身長・体重等の質問は分かる限りでお答えしておりますのであくまで参考程度でお願いします。※他にも出品中ですのでよろしくお願い致します。#Tシャツ#メンズ#夏#半袖#TAROSHOP
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