☆THE BLACK EYE PATCH ラインストーンＴシャツ

商品番号G42-33#フォロワー様全品1割引き にて提供中です♪こちらは即購入できるお品物となっております。■商品説明とコンディションをしっかりご確認の上、購入をお願い致します。～商品説明～THEBLACKEYEPATCHのラインストーンＴシャツです。カラー...ブラック袖丈...半袖サイズ L素材表地画像タグご参考下さい(ない場合はタグ無しになります)～コンディション～多少使用感はあります。数ヶ所ラインストーン取れはあるが特に目立ちはありません。着丈 71cm身幅 55cm肩幅 50cm袖丈 24cm※採寸は誤差がある可能性があります。※サイズ感は人それぞれの為、実寸を参考にお手持ちの服と比較してご判断をお願い致します。見落とし等もありますので中古品という点をご理解ある方のみお願い致します。神経質な方は購入をお控え下さい。※身長・体重等の質問は分かる限りでお答えしておりますのであくまで参考程度でお願いします。※他にも出品中ですのでよろしくお願い致します。#Tシャツ#メンズ#夏#半袖#TAROSHOP



ラインストーン センターロゴ/Tシャツ/XL/コットン/BLK



Black eye Patch Tシャツ センターロゴ ラインストーン 【国内正規総 ...



BlackEyePatch RHINESTONE OG LABEL TEE



限定デザイン】ブラックアイパッチ ラインストーンロゴTシャツ ...



希少】ブラックアイパッチ ラインストーン センターロゴ Tシャツ L ...



HANDLE WITH CARE RHINESTONE TEE BLACK – BlackEyePatch



希少】ブラックアイパッチ ラインストーン センターロゴ Tシャツ L ...



希少】ブラックアイパッチ ラインストーン センターロゴ Tシャツ L ...



取扱注意/ラインストーン/Tシャツ/L/コットン/ブラック



THE BLACK EYE PATCH ブラックアイパッチ Handle With Care Rhinestone Tee ラインストーン ロゴ Tシャツ ブラック



ラインストーン センターロゴ/Tシャツ/XL/コットン/BLK



BlackEyePatch (ブラックアイパッチ) ライン ストーン スウェット ブラック サイズ:M



Supreme - blackeyepatch ラインストーンRHINESTONE Tシャツの通販 by ...



blackeyepatch ブラックアイパッチ フーディ ラインストーン 大切な人 ...



THE BLACK EYE PATCH(ザブラックアイパッチ) / Tシャツ/L/コットン ...