アンプジャパン　amp japan　クロスモチーフネックレス　シルバー925

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こちらで取り扱いの商品は鑑定済み、真贋保証されている国内ブランドオークションで購入した正規品ですのでご購入はご安心ください。基本的にユーズド品なりますので、何か不明な点があればドシドシご質問下さい。☆型番、商品名LargeCrosswithSilver,BrassCrosses☆サイズ トップ（大クロス） 約5.2×2.2㎝チェーン 約48㎝※多少の誤差はご容赦ください。☆付属品なし☆商品状態ランク7/10(10段階評価) ☆状態若干の薄い小傷と金属部分の剥げはございますが、比較的状態の良い綺麗なお品です。☆その他現行価格 ￥19,800(税込)☆購入先の詳細東京都公安認可の正規ブランド品販売店より購入しております。☆不明点、価格の交渉などは気軽にご質問ください。取り扱っているすべての商品は、国内、海外仕入れの鑑定済みのものになります。管理用番号00025937