ドルチェアンドガッバーナ ロザリオ ネックレス 燻風

DOLCE\u0026GABBANAロザリーフッククロスネックレスいぶし加工風◆状態・小傷◆サイズ(㎝)：トップ6.1×4.5cmチェーン62cm◆素材：メタル◆付属品：なし※取引に関する詳細は自己紹介欄をご一読いただけると幸いです。埼玉県公安委員会古物商許可証第431250050321号古物営業法に基づき出品しております。こちらでは業者向け古物オークションで購入した正規品を取り扱っております。その他の出品物はこちら♪#にこにこ古着



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